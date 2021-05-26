Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Тепер Amazon, яка володіє студією виробництва фільмів і серіалів Amazon Studios, завдяки купівлі MGM зможе суттєво розширити свій бізнес в індустрії онлайн-кінотеатрів.

“Справжньою фінансовою цінністю цієї угоди є джерело інтелектуальної власності в глибокому каталозі, який ми плануємо переосмислити й розробити разом з талановитою командою MGM”, – зазначив старший віцепрезидент Prime Video та Amazon Studios Майк Гопкінс.

Корпорація викупила MGM разом з усією її спадщиною, до якої входить франшиза про Джеймса Бонда, трилогія “Гобіт”, а також фільми, які вже стали класикою: “12 розгніваних чоловіків”, “Основний інстинкт”, “Рокі”, “Робокоп”, “Мовчання ягнят”, “Лара Крофт: Розкрадачка гробниць”, “Чудова сімка”, “Рожева пантера” та інші.

Крім того, Amazon дісталися успішні сучасні серіали – наприклад, “Фарго”, “Оповідь служниці” і “Вікінги”.

Самостійно Metro-Goldwyn-Mayer проіснувала 97 років – з 1924 року, і до 1942 була абсолютним лідером світової кіноіндустрії. Проблеми почалися в 1960-их, а у 2010 році MGM оголосила про банкрутство через борг у розмірі 4 мільярдів доларів. Через деякий час студія знову спробувала повернутися до виробництва кіно і відновити лідерську позицію. Тоді під маркою MGM корпорація Sony випустила нові фільми про Джеймса Бонда. Однак це не допомогло, і у 2020 році компанія почала шукати покупців бізнесу.