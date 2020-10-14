Американская компания The Walt Disney Company решила реорганизовать свои подразделения и сделать приоритетным производство фильмов и передач для собственных стриминговых платформ.

Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, руководство компании отделит процесс разработки и производства контента от его дистрибуции.

Руководство считает, что это позволит лучше считывать спрос зрителей и быстрее на него реагировать.

Disney разделит производство контента на три группы:

съемки кинопродукции;

развлекательные телепередачи;

спортивные программы.

Также для реализации продукции компания создаст отдельное подразделение. Его приоритетным направлением будут стриминговые платформы The Walt Disney Company – Disney+, Hulu, ESPN+.