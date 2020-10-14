Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, руководство компании отделит процесс разработки и производства контента от его дистрибуции.

Руководство считает, что это позволит лучше считывать спрос зрителей и быстрее на него реагировать.

Disney разделит производство контента на три группы:

  • съемки кинопродукции;
  • развлекательные телепередачи;
  • спортивные программы.

Также для реализации продукции компания создаст отдельное подразделение. Его приоритетным направлением будут стриминговые платформы The Walt Disney Company – Disney+, Hulu, ESPN+.

  • Ранее The Walt Disney Company объявили о переносе всех запланированных премьер на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.