Об этом сообщает Variety.

Так, судья США по делам о банкротстве Мэри Уолрат после слушания в штате Делавэр одобрила план ликвидации обанкротившейся компании Weinstein Co.

Она отметила, что без судебного урегулирования жертвы Вайнштейна получили бы “минимальное возмещение, если бы получили его вообще“.

Поэтому она постановила создать в рамках процедуры банкротства компании фонд в размере $17,1 млн. Наиболее пострадавшие жертвы домогательств со стороны Вайнштейна получат компенсацию в размере $500 тысяч и более.

Кроме того, план ликвидации компании также предписывает выделить $9,7 миллиона бывшим сотрудникам и директорам Weinstein Co. за судебные издержки.

Напомним, 25 мая 2018 года Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке отпустил Вайнштейна под залог в $1 млн.

Спустя несколько дней большое жюри в Нью-Йорке предъявило ему обвинение в изнасиловании. В июле 2018 года Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.