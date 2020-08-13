Об этом Уэббер написал в Twitter.
“Я очень рад, что завтра (13.08) мне сделают прививку от COVID-19. Я сделаю все, чтобы доказать, что театры можно безопасно открывать”, – написал Уэббер.
72-летнему Уэбберу сделают прививку в рамках программы испытаний вакцины ChAdOx1 nCoV-19, над которой работали ученые Оксфорда.
Отметим, что Уэббер имеет рыцарский титул.
- Стоимость вакцины от COVID-19, при условии обеспечения всего населения Земли, потребует инвестиций в сумме более 100 миллиардов американских долларов.