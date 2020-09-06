Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию фильма "Крестный отец 3" с альтренативным финалом. Режиссер также изменит некоторые сцены и музыкальные фрагменты.

Об этом сообщает Fox News.

Коппола давно собирался переснять третью часть Крестного отца, которая вышла в 1990 году. Третья часть стала наименее популярной в трилогии.

Так, режиссер изменил начало и финал фильма, перемонтировал некоторые сцены, отреставрировал -видео и звукоряд.

Новый фильм будет называться “„Крестный отец“ Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне”.

Студия Paramount выпустит фильм в ограниченный прокат в декабре 2020 года — к тридцатилетию с момента выхода оригинального фильма.