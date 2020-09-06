Об этом сообщает Fox News.
Коппола давно собирался переснять третью часть Крестного отца, которая вышла в 1990 году. Третья часть стала наименее популярной в трилогии.
Так, режиссер изменил начало и финал фильма, перемонтировал некоторые сцены, отреставрировал -видео и звукоряд.
Новый фильм будет называться “„Крестный отец“ Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне”.
Студия Paramount выпустит фильм в ограниченный прокат в декабре 2020 года — к тридцатилетию с момента выхода оригинального фильма.
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