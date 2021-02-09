Об этом рассказывают #Буквы.
Канадский исполнитель The Weeknd в своем Instagram опубликовал фото, где он стоит в окружении своих танцоров перед выступлением на Суперкубке.
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Но потом в Сети появилось видео, в котором на видеоряд выступления The Weeknd наложили музыку американской металл-группы Slipknot.
Тейлор потролив канадца за выступление его танцоров, которые вышли на сцену в белых масках и в красно-черных костюмах.
Через свой аккаунт лидер Slipknot поблагодарил The Weekend: “Я хотел бы поблагодарить The Weeknd за показ пантомимы Slipknot во время Суперкубка”.
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А на самом деле выступление The Weekend был таким:
- Канадский музыкант The Weeknd выпустил анимационный клип на песню Snowchild.