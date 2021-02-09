Об этом рассказывают #Буквы.

Канадский исполнитель The Weeknd в своем Instagram опубликовал фото, где он стоит в окружении своих танцоров перед выступлением на Суперкубке.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Weeknd (@theweeknd)

Но потом в Сети появилось видео, в котором на видеоряд выступления The Weeknd наложили музыку американской металл-группы Slipknot.

Тейлор потролив канадца за выступление его танцоров, которые вышли на сцену в белых масках и в красно-черных костюмах.

Через свой аккаунт лидер Slipknot поблагодарил The Weekend: “Я хотел бы поблагодарить The Weeknd за показ пантомимы Slipknot во время Суперкубка”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Corey Taylor (@coreytaylor)



А на самом деле выступление The Weekend был таким: