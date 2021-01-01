В пятницу, 1 января 2021 года, королева Дании Маргрете II вакцинировалась от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание Royal Central.

Отмечается, что 80-летняя королева получила первую дозу вакцины. Она чувствует себя хорошо. Уже через три недели Маргрете получит вторую прививку от коронавируса.

Королева была вынуждена изолироваться от внешних контактов в течение большей части последних десяти месяцев из-за вспышки коронавируса. Традиционные новогодние мероприятия с ее участием были отменены из-за пандемии.

Несколько недель назад ее внук, принц Кристиан получил положительный тест на коронавирус и ему пришлось самоизолироваться. к счастью, родители принца, кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри, а также его братья и сестры не заразились.

Королева Маргрете не видела семью на Рождество. Каникулы она провела со своим вторым сыном, принцем Иоахимом, который впервые после операции на мозге в июле 2020 года вернулся в Данию из Франции.