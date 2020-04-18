В королевском дворце Великобритании не скрывают любовь Елизаветы ІІ к собакам. За 93 года у нее было более 30 питомцев.

Архивные фото королевы с любимыми собаками показали на странице королевской семьи в Instagram.

Любимые породы собак у королевы – корги и дорги.

В королевской семье решили рассказать об этом в честь Месяца домашних животных в Британии.

Первые королевские корги появились в дворце в 1933 году. Их звали Дуки и Джейн. В то время король Георг VI сделал такой подарок своим дочерям – принцессе Елизавете (нынешней британской королеве) и принцессе Маргарет.

В 18 лет у Елизаветы была новая собака – Сьюзан.

“С тех пор у нее было больше 30 корги и дорги”, – отметили во дворце.

Интересно, что в 90-й день рождения собаки королевы вместе с ней позировали на фото.

Одна из наследниц той самой Сьюзен, собака по имени Виллоу, умерла в 2018 году. Она прожила почти 15 лет.

Сейчас у Елизаветы двое собак. Это дорги (смесь корги и таксы) Кенди и Вулкан.