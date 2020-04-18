Архивные фото королевы с любимыми собаками показали на странице королевской семьи в Instagram.
Любимые породы собак у королевы – корги и дорги.
В королевской семье решили рассказать об этом в честь Месяца домашних животных в Британии.
Первые королевские корги появились в дворце в 1933 году. Их звали Дуки и Джейн. В то время король Георг VI сделал такой подарок своим дочерям – принцессе Елизавете (нынешней британской королеве) и принцессе Маргарет.
В 18 лет у Елизаветы была новая собака – Сьюзан.
“С тех пор у нее было больше 30 корги и дорги”, – отметили во дворце.
Интересно, что в 90-й день рождения собаки королевы вместе с ней позировали на фото.
Одна из наследниц той самой Сьюзен, собака по имени Виллоу, умерла в 2018 году. Она прожила почти 15 лет.
Сейчас у Елизаветы двое собак. Это дорги (смесь корги и таксы) Кенди и Вулкан.
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