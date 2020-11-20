Сегодня, 20 ноября, 94-летняя королева Елизавета II и ее 99-летний муж принц Филипп отмечают 73-ю годовщину своей свадьбы. По этому случаю Букингемский дворец представил новый снимок супругов, который был сделан в Виндзорском замке.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

На фото Елизавета II и Филипп держат в руках открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Ее обложка украшена цифрой 73.

Елизавета была 21-летней принцессой, когда 20 ноября 1947 года вышла замуж за лейтенанта Филипа Маунтбеттена.

Отмечается, что их прочные отношения длятся дольше, чем у всех британских монархов.

Поскольку супруги соблюдают изоляцию в Виндзорском замке, ожидается, что празднование годовщины будет скромным.