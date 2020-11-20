Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
На фото Елизавета II и Филипп держат в руках открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Ее обложка украшена цифрой 73.
Елизавета была 21-летней принцессой, когда 20 ноября 1947 года вышла замуж за лейтенанта Филипа Маунтбеттена.
Отмечается, что их прочные отношения длятся дольше, чем у всех британских монархов.
Поскольку супруги соблюдают изоляцию в Виндзорском замке, ожидается, что празднование годовщины будет скромным.
- 14 ноября принц Чарльз праздновал 72-ой день рождения. В этот день королева Елизавета поздравила сына трогательным детским фото.