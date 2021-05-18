Про це повідомляє журнал People.

У 2022 року виповниться 70 років з дня коронації королеви Єлизавети II. У зв’язку з цим 95-річна королева та її 72-річний спадкоємець посадили невеликий дуб в Віндзорському замку на початку цього року і почали багатомісячну кампанію з посадки мільйонів нових дерев по всій Великобританії.

Закликаючи людей взяти участь і посадити дерево до ювілею, Чарльз заявив, що це “глибоко символічний акт”.

“Незалежно від того, чи плануєте ви посадити дерево в своєму саду, в школі або на громадській ділянці кожен може взяти участь”, – додав він.

Чарльз також наголосив, що за час свого правління королева посадила понад 1500 дерев по всьому світу.

  • 21 квітня королева Великобританії відзначала своє 95-річчя. На честь ювілею Єлизавети II #Букви згадували 95 років її королівського могутності і барвистої костюмної історії.