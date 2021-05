Про це повідомляє журнал People.

У 2022 року виповниться 70 років з дня коронації королеви Єлизавети II. У зв’язку з цим 95-річна королева та її 72-річний спадкоємець посадили невеликий дуб в Віндзорському замку на початку цього року і почали багатомісячну кампанію з посадки мільйонів нових дерев по всій Великобританії.

Закликаючи людей взяти участь і посадити дерево до ювілею, Чарльз заявив, що це “глибоко символічний акт”.

“Незалежно від того, чи плануєте ви посадити дерево в своєму саду, в школі або на громадській ділянці кожен може взяти участь”, – додав він.

Чарльз також наголосив, що за час свого правління королева посадила понад 1500 дерев по всьому світу.

Today marks the launch of The Queen’s Green Canopy, a tree planting initiative to mark The Queen’s Platinum Jubilee in 2022 and to enhance our environment now, and for generations to come. 🌳 🌱

The initiative invites people to “Plant a Tree for the Jubilee”! @qgcanopy pic.twitter.com/okkwwhBrIi

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 17, 2021