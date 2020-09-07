Королева Великобритании Елизавета II превратит свою загородную резиденцию, Сандрингемский дворец в Норфолке, в автокинотеатр.

Об этом сообщает People.

Сандрингемский дворец находится примерно в 100 милях к северу от Лондона, в этом дворце королевская семья обычно проводит рождественские праздники.

Отмечается, что выходные в кинотеатре под открытым небом – идеальное времяпрепровождение вдали от общества, а также шанс увидеть, где королева проводит отпуск каждую зиму.

По данным издания Insider, автокинотеатр заработает в конце сентября. Среди заявленных фильмов, которые будут показывать – “1917”, “Рокетмен”, “Звезда родилась”, мультфильмы “Моана”, “История игрушек” и другие картины. Билеты сейчас продаются по цене около 40 долларов за машину.

Кроме того, этой осенью в Сандрингеме пройдут и другие захватывающие мероприятия, в том числе встреча с главным садовником и сбор яблок.