Фото появилось на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.
Так, на одной из фотографий маленький принц Чарльз позирует на коленях у матери. Однако, королевская семья продемонстрировала и более современное фото матери и сына, которые сидят рядом и улыбаются.
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Именинник планирует провести часть выходных в Германии, где они с женой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, обручились.
Чарльз Филипп Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце. Он является старшим сыном королевы Елизаветы и принца Филиппа. Чарльза считают старейшим наследником королевского престола в истории Великобритании.
- Королева Великобритании Елизавета II превратит свою загородную резиденцию, Сандрингемский дворец в Норфолке, в автокинотеатр. Сандрингемский дворец находится примерно в 100 милях к северу от Лондона, в этом дворце королевская семья обычно проводит рождественские праздники.