14 ноября принц Чарльз празднует 72-ой день рождения. В этот день королева Елизавета поздравила сына трогательным детским фото.

Фото появилось на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Так, на одной из фотографий маленький принц Чарльз позирует на коленях у матери. Однако, королевская семья продемонстрировала и более современное фото матери и сына, которые сидят рядом и улыбаются.

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Именинник планирует провести часть выходных в Германии, где они с женой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, обручились.

Чарльз Филипп Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце. Он является старшим сыном королевы Елизаветы и принца Филиппа. Чарльза считают старейшим наследником королевского престола в истории Великобритании.