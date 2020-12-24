Изначально видео с праздничной открыткой дебютировало на официальной странице королевской семьи в Facebook.

“Князь Альбер II и княгиня Шарлен, а также их дети, потомственный принц Жак и принцесса Габриэлла, желают вам счастливого Рождества и счастливого Нового года”, – говорится в подписи к видео.

По данным издания People, снимок был сделан фотографом Эриком Мафоном в Зеркальном зале княжеского дворца еще 18 ноября, за день до празднования Национального дня Монако.

“Это очень милая фотография с совсем другой рождественской елкой и другой тональностью. Она скорее белая и серебристая, а не зеленая и красная. И это действительно красиво”, – прокомментировал князь Альберт.

Празднование Рождества королевской семьи в этом году будет сдержанным из-за продолжающейся пандемии.

“У нас не было никаких других планов, кроме как провести праздники между Монако и нашим поместьем в Roc Agel. Мы перестраховываемся. Это будет другое Рождество, и мы, конечно, постараемся сделать его как можно приятнее для детей”, – добавил Альберт.