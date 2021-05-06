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Першою Арчі привітала прабабуся – королева Єлизавета II. Вона опублікувала найперший кадри Гаррі і Меган з сином, зроблений в Віндзорському замку майже відразу після його народження.

“Вітаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзор з другим днем народження”, – йдеться у підписі до фото.

Первістка Меган Маркл і принца Гаррі також привітали принц Уельський, дідусь Арчі – Чарльз і його дружина, герцогиня Корнуольська – Камілла. Вони опублікували чорно-білий знімок з Чарльзом, Гаррі та Арчі.

У підписі до фото йдеться: “З днем народження Арчі, якому сьогодні виповнюється два роки”.

Крім того, Арчі привітали дядько, принц Вільям, і його дружина Кейт Міддлтон, опублікувавши фото з хрестин малюка, які відбулися в липні 2019 року. Вони також побажали племіннику щасливого дня народження.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Арчі народився 6 травня 2019 року і важив трохи більше 3-х кг. Він сьомий в черзі на престол і не має титулу.

  • Принц Гаррі й герцогиня Меган Маркл ухвалили рішення взяти відпустку після народження доньки. Меган має народити влітку.