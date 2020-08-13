Об этом сообщает Variety.
В первом и втором сезонах “Короны” молодого Филиппа играл актер Мэтт Смит.
Что касается других изменений в актерском составе, то принцессу Маргарет теперь будет играть Лесли Мэнвилл, а королеву Елизавету II — Имельда Стонтон.
Премьера пятого сезона “Короны” запланирована на 2022 год.
Шестой сезон сериала будет последним и расскажет о буднях королевской семьи в начале 2000 годов.
“Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого сезона, вскоре стало ясно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности сюжета, мы должны вернуться к первоначальному плану и сделать шесть сезонов. Чтобы было ясно, шестой сезон не приблизит нас к сегодняшнему дню – он просто позволит нам охватить тот же период более подробно”, – пояснил Питер Морган, шоураннер “Короны”.
В конце 2020 года на экраны выйдет четвертый сезон сериала, съемки которого закончились в марте. Он расскажет об эпохе Маргарет Тетчер, а также об истории отношений принца Чарльза и принцессы Дианы.
Стоит отметить, что в этом году сериал “Корона” номинирован в 13 категориях на премию “Эмми”, в том числе как “Лучший драматический сериал”, “Лучшая актриса в драматическом сериале” (Оливия Колман) и “Лучшие костюмы в историческом проекте”.
- Стали известны номинанты 72-й ежегодной телевизионной премии “Эмми-2020”.