Поисковый сервис Google традиционно представил итоговый рейтинг самых популярных запросов за год. В 2020 году украинцы больше всего интересовались вопросами, связанными с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Google.

В частности, самым популярным поисковым запросом 2020 году в Google Украина стал “коронавирус”. Также в первую десятку вошли запросы “коронавирус рекомендации”, “симптомы коронавируса” и “карантин в Украине”.

Кроме того, в 2020 году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис “Google Classroom”, образовательный проект “На урок” и сервис для видеоконференций Zoom.

Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу “Холостячка” и праздниками 2020 года.

В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о российском оппозиционере Алексее Навальном, избранном президенте США Джо Байдене и президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Среди людей, умерших в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В категории “Фильмы” в 2020 году украинцы чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга “Зараза”. Большую часть мест в первой десятке заняли продолжение популярных фильмов: “Колдунья: Повелительница тьмы”, “После ссоры”, анимация “Ледяное сердце 2”, украинская комедия “Сумасшедшая свадьба 2”. Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма “Паразиты”.

Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу “Холостячка”. Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму “Бумажный дом”, украинский сериал “Поймать Кайдаша” и фэнтези “Ведьмак”.

“Покупкой года” в Украине стали медицинские маски, кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории “Книги” первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт “Маленькие женщины”. В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин “Гордость и предубеждение”, фэнтези “Ведьмак” Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла “1984” и один из самых известных романов Стивена Кинга “Оно”.

В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние.

Кроме того, пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж.

Кроме этого, украинцев волновало, как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

Полный список самых популярных запросов 2020 году в Украине можно посмотреть по ссылке.