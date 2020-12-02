Об этом сообщает издание Variety.
Мероприятие проведут, как и прежде, в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Церемонию вручения перенесли с 28 февраля на 25 апреля.
Один из организаторов рассказал, что они не рассматривают формат виртуального награждения. Даже в случае, если к этому времени кинотеатры в США не откроют, “Оскар-2021” виртуально проводить не будут.
Однако пока неизвестно, какие протоколы безопасности подготовили организаторы.
- Драма Валентина Васяновича “Атлантида” стала национальным претендентом на премию “Оскар” от Украины. Лента поборется за награду в категории “Международный полнометражный фильм”.