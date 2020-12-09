Об этом пишет People.
Накануне Кортни поделилась фотографией, на которой она полулежит на кровати и читает сценарий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Instagram-аккаунт фильма, в свою очередь, поделился снимком модели, раскрыв имя персонажа, которого она сыграет: “Представляем вам Джессику Майлз Торрес”.
Это не первая актерская работа Кардашьян, но первый опыт съемок для большого экрана. Ранее она дебютировала в телесериале “Одна жизнь, чтобы жить”, сыграв Кассандру Кавано.
- Семейство Кардашьян из-за эпидемии коронавируса впервые за последние 42 года отменило рождественскую вечеринку.