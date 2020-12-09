Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", модель и бизнесвумен Кортни Кардашян снимется в перезапуске романтической комедии "Это все она".

Об этом пишет People.

Накануне Кортни поделилась фотографией, на которой она полулежит на кровати и читает сценарий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Instagram-аккаунт фильма, в свою очередь, поделился снимком модели, раскрыв имя персонажа, которого она сыграет: “Представляем вам Джессику Майлз Торрес”.

Это не первая актерская работа Кардашьян, но первый опыт съемок для большого экрана. Ранее она дебютировала в телесериале “Одна жизнь, чтобы жить”, сыграв Кассандру Кавано.