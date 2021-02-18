Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Музыкант Джоел Тайлор подыграл актрисе на гитаре. При этом на фоне играла оригинальная версия песни.
В конце видео Кортни откликнулась на мужской голос за кадром, а потом пошутила, что “это был Чендлер”.
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С 1994 по 2004 год Кокс играла Монику Геллар в популярной комедии от NBC.
Актриса и ее партнеры – Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан – должны появиться в долгожданном воссоединении “Друзей” на канале HBO Max, премьера которого была отложена в прошлом году из-за эпидемии COVID-19.
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