Об этом сообщает издание Hypebeast.
Футболки с длинным и коротким рукавом расписаны крупномасштабной графикой в стиле компьютерной игры Cyberpunk 2077.
Кавамура, вдохновленный игрой, также создал серию футболок Gangsta Ra. Каждая из этих футболок посвящена банде из игры.
А еще в коллекции есть акриловый светодиодный светильник.
Всю коллекцию футболок можно найти в интернет-магазине Good Smile Company.
- Продажи наиболее ожидаемой видеоигры года – Cyberpunk 2077 со дня релиза превысили 13 миллионов копий.