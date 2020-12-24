Японский художник Косукэ Кавамура в сотрудничестве с Cyberpunk 2077 выпустили коллекцию тематических футболок.

Об этом сообщает издание Hypebeast.

Футболки с длинным и коротким рукавом расписаны крупномасштабной графикой в ​​стиле компьютерной игры Cyberpunk 2077.

Кавамура, вдохновленный игрой, также создал серию футболок Gangsta Ra. Каждая из этих футболок посвящена банде из игры.

А еще в коллекции есть акриловый светодиодный светильник.

Всю коллекцию футболок можно найти в интернет-магазине Good Smile Company.