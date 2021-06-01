Відео опубліковано на каналі в YouTube.
“Він мав мільйон варіантів цікаво прожити своє життя, однак загинув за те, щоб такий шанс був у нас”, – йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, що 22 лютого 2015 року, в річницю перемоги Революції Гідності, у Харкові розпочалася хода на підтримку єдності України, в якій брав участь Данило. Біля Палацу Спорту активісти вишикувалися в колону та рушили до майдану Свободи, однак встигли пройти лише 100 метрів, коли пролунав вибух.
Хлопець ішов попереду колони, перебував поблизу епіцентру вибуху й отримав тяжку черепно-мозкову травму. Данило впав у кому. Наступного дня, 23 лютого 2015 року, не приходячи до тями, Данило помер. Тоді від вибуху загинули ще троє учасників ходи: Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).
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