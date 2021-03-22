Об этом пишет издание JustJared.
В целом, фильмы Marvel имели кассовый успех, даже если отзывы были не столь благоприятными.
JustJared собрал все рейтинги с сайта Rotten Tomatoes (веб-сайт, на котором собираются отзывы о фильмах, сериалах, телешоу) для каждого из фильмов Marvel и расположили их в порядке от худшего к лучшему.
Rotten Tomatoes оценивает фильм как fresh, когда “не менее 60% отзывов о фильме или телешоу положительные”, и оценивает фильм как certified fresh со “стабильной оценкой Tomatometer 75% или выше” и “не менее пяти отзывов от ведущих критиков”.
Например:
25. Тор: Царство тьмы (2013) – имеет рейтинг 66%
24. Невероятный Халк, 67%
23. Железный человек 2, 72%
22. Мстители: Эра АЛЬТРОН, 75%
21. Тор, 77%
19. Железный человек-3, 79%; Капитан Марвел, 79%
18. Первый мститель, 80%
17. Ant-Man, 82%
16. Стражи галактики-2, 85%
15. Мстители Война бесконечности, 85%
14. Человек-муравей и Оса, 87%
13. Доктор Стрэндж, 89%
10. Первый мститель: Вторая война, 90%; Первый мститель: Гражданская война, 90%; Человек-паук: Далеко от дома, 90%
8. ВандаВижн, 91%; Мстители, 91%
6. Человек-паук: Возвращение домой, 92%; Стражи галактики, 92%
5. Тор: Рагнарок, 93%
2. Железный человек, 94%; Сокол и Зимний солдат, 94%; Мстители: Завершение, 94%
1. Черная пантера, 96%.
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