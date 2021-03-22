С 2008 года было выпущено множество фильмов и телешоу Marvel. Теперь у всех них есть рейтинг - в этот список вошли новейшие выпуски на Disney +, WandaVision и The Falcon and the Winter Soldier.

Об этом пишет издание JustJared.

В целом, фильмы Marvel имели кассовый успех, даже если отзывы были не столь благоприятными.

JustJared собрал все рейтинги с сайта Rotten Tomatoes (веб-сайт, на котором собираются отзывы о фильмах, сериалах, телешоу) для каждого из фильмов Marvel и расположили их в порядке от худшего к лучшему.

Rotten Tomatoes оценивает фильм как fresh, когда “не менее 60% отзывов о фильме или телешоу положительные”, и оценивает фильм как certified fresh со “стабильной оценкой Tomatometer 75% или выше” и “не менее пяти отзывов от ведущих критиков”.

Например:

25. Тор: Царство тьмы (2013) – имеет рейтинг 66%

24. Невероятный Халк, 67%

23. Железный человек 2, 72%

22. Мстители: Эра АЛЬТРОН, 75%

21. Тор, 77%

19. Железный человек-3, 79%; Капитан Марвел, 79%

18. Первый мститель, 80%

17. Ant-Man, 82%

16. Стражи галактики-2, 85%

15. Мстители Война бесконечности, 85%

14. Человек-муравей и Оса, 87%

13. Доктор Стрэндж, 89%

10. Первый мститель: Вторая война, 90%; Первый мститель: Гражданская война, 90%; Человек-паук: Далеко от дома, 90%

8. ВандаВижн, 91%; Мстители, 91%

6. Человек-паук: Возвращение домой, 92%; Стражи галактики, 92%

5. Тор: Рагнарок, 93%

2. Железный человек, 94%; Сокол и Зимний солдат, 94%; Мстители: Завершение, 94%

1. Черная пантера, 96%.