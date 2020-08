«Красота жить дважды»: Шэрон Стоун выпустит мемуары

Об этом сообщает The Hollewood Reporter.

Книга будет выпушена издательством Alfred A. Knopf в марте 2021 года. Она будет также доступна в электронном виде и в формате аудиокниги, которую прочтет сама Шэрон.

В мемуарах она расскажет о своем детстве в Пенсильвании, карьере в Голливуде, пережитом инсульте и его последствиях, а также о своей благотворительной деятельности.

“Возможность побудила меня написать эту книгу – возможность расти и делиться этим ростом. Я научилась прощать то, что невозможно простить. Я надеюсь, что, когда я поделюсь с вами своим жизненным опытом, вы научитесь делать то же самое”, – отметила Стоун.

Possibility made me write this book: the opportunity to grow & to share that growth. I have learned to forgive the unforgivable. My hope is that as I share my journey you too will learn to do the same.

🌿🤍Sharon

The Beauty of Living Twice

Rel: March 2021.

Publisher: @AAKnopf pic.twitter.com/4KgMidtPCO

— Sharon Stone (@sharonstone) August 11, 2020