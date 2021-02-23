Об этом пишет People.

65-летняя мать семейства Кардашьян-Дженнер пошла по стопам своих дочерей, делая первые шаги к созданию своей собственной империи красоты.

Известно, что 10 февраля Крис уже подала заявку на регистрацию сразу нескольких торговых марок, в частности Kris Jenner Skincare, Kris Jenner Skin и Kris Jenner Beauty.

В документах она перечислила широкий спектр косметических товаров, которые могут быть включены в линейку бренда, таких как косметика, средства по уходу за кожей, средства по уходу за ногтями, искусственные ресницы, средства по уходу за волосами и ароматы.

Стоит отметить, что у дочерей Крис, Кайли Дженнер и Ким Кардашьян, есть собственные линии по уходу за кожей и макияжем, Kylie Comsetics и KKW Beauty соответственно. Ким также является владельцем компании Skims, занимающейся нижним бельем и домашней одеждой. В 2019 году 23-летняя Кайли продала 51 процент акций Kylie Cosmetics косметическому конгломерату Coty Inc. за 600 миллионов долларов.