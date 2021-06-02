Відповідний пост з’явився в його Instagram-акаунті.
Зокрема, актор опублікував знімок зі знімального майданчика і подякував команді за роботу над стрічкою.
Хемсворт також зазначив, що фільм буде до біса божевільним, дико смішним і зворушливим.
“Це останній знімальний день фільму “Тор: Кохання та грім”, а також національний день без викрутасів, тому я подумав, що ця суперрозслаблена фотка добре підходить. Фільм буде до біса божевільним, дико смішним і зворушливим. Спасибі всім акторам і знімальній групі за ще одну неймовірну подорож з Marvel”, – наголосив він.
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Минулого місяця виповнилося 10 років з тої пори, як світу вперше був представлений Хемсворт в образі Тора. Він виконав головну роль у чотирьох частинах франшизи. Прем’єра стрічки “Тор: Кохання та грім” запланована на 6 травня 2022 року.
- Раніше фанати Хемсворта розкритикували його нове фото через, на їх думку, недостатньо рельєфні м’язи на ногах. Вони впевнені, їх кумиру потрібно до спортивної зали.