Американский актер Крис Норт прокомментировал слух о том, что он не вернется к своей знаковой роли мистера Бига в новых эпизодах "Секса в большом городе".

Об этом пишет E! Online.

Так, информацию о выводе персонажа Норта из продолжения сериала накануне опубликовало издание Page Six. Фанаты начали негодовать по этому поводу. Один из них отметил: “Ради всего святого, почему вы не сыграете моего любимого мистера Бигармонический? Мое сердце разбито”.

Но Крис загадочно ответил: “Все меняется, в том числе сообщения о слухах”.

Другой поклонник попросил актера не “опечалить нас еще раз” и “пересмотреть” свое решение.

В свою очередь Норт отметил: “Ну, если на Page Six сказано… это должно быть правдой”.

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Теперь фанаты ожидают, что в ближайшие дни или недели будет объявлено о присоединении актера к Саре Джессике Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис. Каждая из них зарабатывает по 1 миллиону долларов за каждый из 10 эпизодов, что делает съемки потенциально прибыльным и для Норта.

Мистер Биг — мужчина мечты главной героини “Секса и города” Кэрри Брэдшоу. Крис Нот сыграл в 40 эпизодах сериала.

Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу наконец-то поженились в первом полнометражном фильме, вышедшем в 2008 году. Во второй части, выпущенной два года спустя, у них появились проблемы в браке.

Как известно, стриминговый сервис HBO Max перезапускает культовый сериал “Секс в большом городе”. Однако на съемки согласились не все актеры. Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс, не будет участвовать в съемках продолжения сериала.

Причину в HBO не сообщали, однако известно, что у Кэттролл последние годы были напряженные отношения с командой шоу, в частности с Сарой Джессикой Паркер, информирует агентство ВВС. Так, в 2017 году Кэттролл заявила, что “никогда не дружила” со своими коллегами по сериалу. Она сообщила о “токсичных отношениях” и отказалась от участия в третьем фильме “Секс в большом городе”.