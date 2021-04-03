Об этом она призналась в интервью американскому журналу People.
Звезда призналась, что до сих пор не может смириться с потерей ребенка, но не оставляет надежд стать мамой в третий раз.
Тейген рассказала, что самостоятельно родить, скорее всего, не сможет, поэтому рассматривает вариант ЭКО, суррогатного материнства или усыновления.
“Смириться с тем, что я больше не смогу выносить ребенка мне очень трудно. Дело в том, что я чувствую себя очень здоровой. Но потом я вспоминаю о том, что моя матка просто не хочет со мной “сотрудничать”, – призналась Тейген.
Звезда рассказала, что только недавно осознала, насколько сильной морально и физически она может быть. несмотря на все трудности, которые постигли ее и мужа Джона Ледженда прошлого года.
“На самом деле мне так повезло. Я просто думаю об этом и понимаю, насколько я уже благословенна. А еще сейчас существует так много способов зачать ребенка, будь это суррогатное материнство или усыновление”, – добавила Тейген.
Напомним, что в браке Крисси Тейген и Джона Ледженда родилось двое детей – дочь Луна и сын Майлз.
- Осенью прошлого года модель Крисси Тейге потеряла ребенка. Она ждала сына от своего мужа, певца Джона Ледженда. Это должен был быть третий совместный ребенок пары. Через несколько недель после выкидыша Крисси написала эссе о своем горе. Она также призналась поклонникам, что крайне тяжело переживает потерю ребенка.
- В декабре Крисси Тейге рассказала, что больше не сможет иметь детей.