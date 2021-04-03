35-летняя американская модель Криси Тейген заявила, что мечтает о третьем ребенке, хотя несколько месяцев назад пережила выкидыш на 20-й неделе беременности.

Об этом она призналась в интервью американскому журналу People.

Звезда призналась, что до сих пор не может смириться с потерей ребенка, но не оставляет надежд стать мамой в третий раз.

Тейген рассказала, что самостоятельно родить, скорее всего, не сможет, поэтому рассматривает вариант ЭКО, суррогатного материнства или усыновления.

“Смириться с тем, что я больше не смогу выносить ребенка мне очень трудно. Дело в том, что я чувствую себя очень здоровой. Но потом я вспоминаю о том, что моя матка просто не хочет со мной “сотрудничать”, – призналась Тейген.

Звезда рассказала, что только недавно осознала, насколько сильной морально и физически она может быть. несмотря на все трудности, которые постигли ее и мужа Джона Ледженда прошлого года.

“На самом деле мне так повезло. Я просто думаю об этом и понимаю, насколько я уже благословенна. А еще сейчас существует так много способов зачать ребенка, будь это суррогатное материнство или усыновление”, – добавила Тейген.

Напомним, что в браке Крисси Тейген и Джона Ледженда родилось двое детей – дочь Луна и сын Майлз.