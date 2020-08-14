Крисси Тейген и Джон Ледженд ждут третьего ребенка

Американская модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд станут родителями в третий раз.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию источника, близкого к паре.

Так, Джон Ледженд представил новый видеоклип на песню Wild, в котором также снялась Крисси. В конце ролика появляется кадр, на котором Ледженд нежно обнимает выпуклый животик своей жены.

В своем Twitter-аккаунте Крисси также похвасталась этой новостью.

Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Предложение своей возлюбленной певец сделал в 2011 году, а поженились они в 2013 году.

Крисси и Джон уже воспитывают двоих детей: четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майлза.