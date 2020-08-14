Крисси Тейген и Джон Ледженд ждут третьего ребенка

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию источника, близкого к паре.
Так, Джон Ледженд представил новый видеоклип на песню Wild, в котором также снялась Крисси. В конце ролика появляется кадр, на котором Ледженд нежно обнимает выпуклый животик своей жены.
В своем Twitter-аккаунте Крисси также похвасталась этой новостью.
— chrissy teigen (@chrissyteigen) August 14, 2020
Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Предложение своей возлюбленной певец сделал в 2011 году, а поженились они в 2013 году.
Крисси и Джон уже воспитывают двоих детей: четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майлза.
- Ранее британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, и музыкант Джо Джонас впервые стали родителями.