Covid-19 Украина

обновлено 15.08.2020 в 04:02

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Крисси Тейген и Джон Ледженд ждут третьего ребенка

Американская модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд станут родителями в третий раз.

Пятница, 14 августа 2020, 18:09

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию источника, близкого к паре.

Так, Джон Ледженд представил  новый видеоклип на песню Wild, в котором также снялась Крисси. В конце ролика появляется кадр, на котором Ледженд нежно обнимает выпуклый животик своей жены.

В своем Twitter-аккаунте Крисси также похвасталась этой новостью.

Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Предложение своей возлюбленной певец сделал в 2011 году, а поженились они в 2013 году.

Крисси и Джон уже воспитывают двоих детей: четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майлза.

  • Ранее британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, и музыкант Джо Джонас впервые стали родителями.
Теги: вагітність, Кріссі Тейге, Джон Ледженд, ребенок, діти

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