34-летняя американская модель Крисси Тейген, у которой в октябре случился выкидыш, рассказала, что больше не сможет иметь детей.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Так, Крисси опубликовала новое фото, на котором показала, как выглядит спустя три месяца после потери ребенка.

“Это я и мое тело, буквально вчера. Хотя я больше не беременна, каждый взгляд в зеркало напоминает мне о том, что могло быть. И я понятия не имею, почему у меня все еще круглый живот, честно. Это меня расстраивает. Но я горжусь тем, куда все это путешествие привело мое тело и мой разум”, – отметила модель.

Она также призналась, что больше не сможет иметь детей, и добавила, что ей “повезло” иметь двоих детей.

“Мне так нравится быть беременной, и мне грустно, что я никогда больше не забеременею. Но мне повезло, что у меня есть два удивительных малыша, которые с каждым днем все сильнее превращаются в больших маленьких людей. Люблю вас, ребята”, – подчеркнула Крисси.

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