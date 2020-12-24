Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Так, Крисси опубликовала новое фото, на котором показала, как выглядит спустя три месяца после потери ребенка.
“Это я и мое тело, буквально вчера. Хотя я больше не беременна, каждый взгляд в зеркало напоминает мне о том, что могло быть. И я понятия не имею, почему у меня все еще круглый живот, честно. Это меня расстраивает. Но я горжусь тем, куда все это путешествие привело мое тело и мой разум”, – отметила модель.
Она также призналась, что больше не сможет иметь детей, и добавила, что ей “повезло” иметь двоих детей.
“Мне так нравится быть беременной, и мне грустно, что я никогда больше не забеременею. Но мне повезло, что у меня есть два удивительных малыша, которые с каждым днем все сильнее превращаются в больших маленьких людей. Люблю вас, ребята”, – подчеркнула Крисси.
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- Ранее #Буквы рассказывали, что у модели Крисси Тейген случился выкидыш. Тейген поделилась печальной новостью о своей потере в Instagram 30 сентября. Тогда она опубликовала серию душераздирающих черно-белых фотографий себя и своего мужа Джона Ледженда в больнице со своим уже погибшим ребенком.
- Спустя несколько недель после выкидыша Крисси написала эссе о своем горе. Врачи поставили Крисси диагноз “частичная отслойка плаценты”. Ей пришлось провести в больнице некоторое время из-за сильного кровотечения.