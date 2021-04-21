Про це повідомляє журнал People.
За словами Тейге, вона і герцогиня Сассекська спілкувалися кілька разів, але спочатку вони зв’язалися після того, як в минулому році у моделі трапився викидень.
“Вона була така добра до мене. Вона написала мені про малюка Джека (ім’я ненародженої дитини, – ред.). Вона дійсно чудова і добра – така ж добра, як всі говорять”, – сказала Кріссі.
Вона також зазначила, що не розуміє, чому Меган критикують.
“Ти дивишся на це все і думаєш: “Боже мій, що такого поганого в людях, що їм доводиться виставляти цю людину такою злою або божевільною?” – сказала модель.
Крім того, Тейге додала, що вона також говорила з Маркл після відвертого інтерв’ю, яке вона і принц Гаррі дали Опрі Вінфрі в минулому місяці.
Зазначимо, що герцогиня Сассекська Меган Маркл в липні 2020 року теж перенесла викидень.
- 35-річна Крісі Тейге заявила, що мріє про третю дитину, хоча раніше пережила викидень на 20-му тижні вагітності.