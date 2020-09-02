Клип опубликован на YouTube-канале DisneyMusicVEVO.
Кристина Агилера представила новую версию саундтрека Reflection к фильму “Мулан” от Disney который уже на следующей неделе выйдет на экраны украинских кинотеатров.
Также был представлен клип на песню. Его режиссером выступила Ники Каро, автор фильма “Мулан”.
В ролике объединены кадры со съемок с самой певицей, одетой в сказочное длинное платье, и кадры из фильма.
Как известно, в 1998 году Агилера среди других вокалистов участвовала в записи саундтреков к оригинальному мультфильму “Мулан”. Тогда ей было 18 лет.
Песня “Reflection” в ее исполнении была выпущена в июне 1998 года и попала в чарт Billboard Adult Contemporary под номером 15.
Клип на песню версии 1998 был построен по схожему принципу — кадры с юной певицей компоновались со сценами из мультфильма. При этом, в отличие от нового клипа, происходила постоянная смена локаций.
- Как известно, ранее Disney отказалась от премьеры фильма “Мулан” в кинотеатрах тех стран, где уже запущена ее стриминговая платформу Disney +. В Украине фильм будет представлен в кинотеатрах с 10 сентября.
- Накануне премьеры Disney представила новый тизер долгожданного фильма.
- В августе вышел клип на песню Loyal Brave True для фильма “Мулан” в исполнении Кристины Агилери.