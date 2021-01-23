Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что Нолан вряд ли будет снова работать с Warner Bros. на фоне событий проблемного 2020 года. Речь идет о сложном релизе “Тенета”, премьеру которого из-за эпидемии коронавируса перенесли с лета 2020 года на осень. Из-за этого “Тенет” не справился с кассовыми сборами, собрав всего 57,9 миллиона долларов в США и 363,1 миллиона долларов по всему миру.

По данным источников, причиной разрыва сотрудничества Нолана со студией также является недовольство режиссера решением студии о выпуске фильмов одновременно в кинотеатрах и на стрим-сервисе HBO Max.

Нолан говорил, что это решение принималось без его участия.

“Вокруг этого разгорелась такая дискуссия, потому что они никому ничего не сказали. В 2021 году они выпускают фильмы одних из лучших мировых кинематографистов, с одними из самых главных мировых звезд, некоторые из них годами работали над ними, вложили в них всю душу и создали их для большого экрана. Эти проекты предназначены для максимально широкой аудитории… И теперь их используют как приманку для стримингового сервиса, совсем нового, без каких-либо обсуждений. Поэтому возникают многочисленные споры. Это очень, очень, очень, очень неприятно”, – говорил он в декабре в интервью Entertainment Tonight.