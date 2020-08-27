Об этом сообщает издание Hypebeast.
Бренд американского модельера, художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло Off-White представил оригинальную пару обуви под названием “Half-Half”. Она состоит из кроссовок и туфель дерби как одной пары.
Кроссовки выполнены в белом цвете, а дерби — в черном, на одном из них есть бирка, а на другом — красный язычок.
При этом взятие имеет одинаковую подошву, поэтому ходить в разной обуви не составит труда. Подошва сделана из резины синего цвета и украшена сзади логотипом Off-White.
Сейчас “Half-Half” можно купить на сайте магазина SSENSE. Они стоят $605.
- Ранее Вирджил Абло присоединился к благотворительному аукциону, организованного музыкальной группой Deviation, чтобы собрать деньги для Black Lives Matter.
- Перед тем он оказался в центре скандала из-за того, что пожертвовал всего 50 долларов организации Fempower — на борьбу с расизмом.