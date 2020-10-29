Премьера клипа состоялась на YouTube-канале исполнительницы.

Новая песня Krut появилась в рамках проекту “Звуки Чернобыля”. Режиссером клипа выступил Павел Мацера, а саунд-продюсером — Михаил Клименко (ADAM).

“События 26 апреля на ЧАЭС, а также дальнейшие последствия, повлияли на судьбы тысяч жителей и нанесли колоссальный ущерб мировой экологии. Но в то же время удар был нанесен и по психологическому, внутреннему состоянию людей, особенно тех, кто остался дома или потерял родных. В центре клипа лежит сюжетная линия главного героя, который пытается посмотреть в глаза своему страху и, словно промотав пленку, пытается залечить детскую травму”, — рассказывает исполнительница.

В песне были использованы различные звуки треска и фортепианное глиссандо из библиотеки “Звуки Чернобыля”.

Авторы клипа призывают искать в ролике едва заметные детали и “копать глубже”.

“Так же как мы – люди разных поколений, должны узнать как можно больше о событиях апреля 1986”, – отмечают в проект.

Справка. “Звуки Чернобыля” это социальный музыкальный проект, цель которого — создать альбом из 10 треков современной украинской и международной музыки. Каждый из треков будет рассказывать историю Чернобыля, при этом каждый исполнитель представляет свое собственное видение катастрофы.

Кроме KRUTЬ в проекте примут участие KAZKA, Сергей Михалок (BRUTTO, Ляпис-98), Александр Чемеров (Димна суміш, The Gitas), СТАСИК, “Вагоновожатые”, ATOMIC SIMAO, Dub FX, Кристоф Этье (TELEPOPMUSIK), BJARKI и GusGus.

Проект реализуется компанией Lavina Concert при поддержке Украинского культурного фонда и при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, National Chernobyl Museum, МОО “Центр ПРИПЯТЬ.ком”, МОО “Европейский Институт Чернобыля” и проекта Artefact art -project.