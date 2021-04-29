«Круто й незвично»: актор Елліот Пейдж розповів, як наважився на камінг-аут

Про це актор розповів в інтерв’ю Опрі Вінфрі, фрагментом якого поділився в Instagram.
За словами актора, він розумів, що знаходиться не у своєму тілі ще у підлітковому віці. Ідея змінити стать прийшла вже у зрілому віці. Однак він вирішив обговорити це зі своїм оточенням.
Остаточне рішення Пейдж прийняв у кінці 2020 року. Тоді ж наважився на камінг-аут.
“Це необхідно було зробити саме в цей час, коли трансгендерні люди стикаються з негативною реакцією. В дитинстві я просто не міг зрозуміти, коли мені говорили: “Ні, ти не такий. Ні, ти не можеш бути таким, коли станеш дорослим”. Тепер я, нарешті, повертаюся до того, щоб відчувати себе таким, який я є, і це так круто й незвично”, – розповів актор.
Зараз він вважає, що його місія – допомогти таким же, як він, адже сам колись ховався від оточення й самого себе.
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Нагадаємо, 2 грудня Еллен Пейдж знову зробила камінг-аут – вона оголосила, що є трансгендерним чоловіком і попросила використовувати стосовно себе чоловічі займенники.
“Вітаю, друзі, я хочу поділитися з вами, що я – трансперсона, мої займенники – він/вони, а мене звати Елліот. Я щасливий, що пишу це. Щасливий бути тут. Опинитися в цьому моменті в моєму житті”, – зазначив тоді Пейдж.
Елліот Пейдж (уроджена Еллен Пейдж) стала відомою за ролями у фільмах “Джуно”, Люди Ікс: Остання битва, “Початок”, “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього”.
- У січні стало відомо, що трансгендерний актор Елліот Пейдж розлучається зі своєю дружиною Еммою Портнер після трьох років шлюбу.