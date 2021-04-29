ЗеПорушення

47

Всего нарушений

8

Максимум без нарушений
19:55 Біллі Айліш випустила новий сингл і назвала дату виходу другого альбому
19:28 Стало відомо, навіщо Дженніфер Лопес зустрічалася з Родрігесом після розриву
19:28 Аукціони з продажу об’єктів великої приватизації відновлено: підписано закон
19:24 «Круто й незвично»: актор Елліот Пейдж розповів, як наважився на камінг-аут
19:21 США просять своїх громадян поїхати з Індії через спалах COVID-19
19:06 На Миколаївщині функціонувала фейкова сільська рада — СБУ
18:58 У Ризі сталася пожежа в хостелі: загинули вісім осіб
Эксклюзив
18:42 У сесійній залі нардеп Микола Бабенко прийшов до ложі преси та влаштував перепалку
18:27 40 країн допоможуть Індії з поставками кисню
18:18 У Нью-Йорку з липня планують повністю зняти COVID-обмеження
18:02 Таїланд повторно запровадив 14-денний карантин для мандрівників
17:50 З 15 травня українці зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту
17:44 Рада хоче вдосконалити механізми оскарження публічних закупівель
17:32 Оголошено номінантів на «Премію глядацьких симпатій» «Золотої Дзиґи»
17:14 У Нью-Йорку поліція «звільнила» робопса Boston Dynamics
17:06 Нардепи схвалили за основу законопроєкт, пов’язаний з реформою прокуратури: деталі
16:49 Завод «Кузня на Рибальському» заявив про системні незаконні дії влади
16:40 Рада просить Уряд ввести пільги на електроенергію для населення, що живе в 30-км зоні АЕС
16:14 Вільне пересування без дискримінації: Європарламент затвердив позицію щодо COVID-сертифікатів
15:57 Кожен п’ятий українець збирається іти до церкви на Великдень – опитування
15:41 Болгарія оголосила дипломата РФ персоною нон ґрата через спецоперації ГРУ з підривом складів
15:21 Gucci і Nike стали найпопулярнішими брендами 2021 року
14:57 Всі учасники Олімпіади в Токіо проходитимуть щоденне тестування на COVID-19
14:53 Нардепи від ОПЗЖ влаштували японський обід у «корчмі Рабіновича», – фото
Партнерский материал
14:42 Топ бюджетних брендів для догляду за волоссям
14:38 У ПЦУ спростували міф про те, що у Чистий четвер потрібно робити генеральне прибирання
14:20 Голова Мінцифри Федоров прокоментував співпрацю з банкіром Оністратом, обвинуваченим у розкраданні коштів банку
14:11 З’явився трейлер музичного мультфільму «Віво» від Netflix
14:06 Netflix запустив функцію «Включити що-небудь»: як вона працює

«Круто й незвично»: актор Елліот Пейдж розповів, як наважився на камінг-аут

34-річний канадський актор Елліот Пейдж (уроджена Еллен Пейдж) розповів, що ще у дитинстві відчував несправедливість та нерозуміння. Рішення про зміну статі він обдумував роками.

Четверг, 29 апреля 2021, 19:24

Про це актор розповів в інтерв’ю Опрі Вінфрі, фрагментом якого поділився в Instagram.

За словами актора, він розумів, що знаходиться не у своєму тілі ще у підлітковому віці. Ідея змінити стать прийшла вже у зрілому віці. Однак він вирішив обговорити це зі своїм оточенням.

Остаточне рішення Пейдж прийняв у кінці 2020 року. Тоді ж наважився на камінг-аут.

“Це необхідно було зробити саме в цей час, коли трансгендерні люди стикаються з негативною реакцією. В дитинстві я просто не міг зрозуміти, коли мені говорили: “Ні, ти не такий. Ні, ти не можеш бути таким, коли станеш дорослим”. Тепер я, нарешті, повертаюся до того, щоб відчувати себе таким, який я є, і це так круто й незвично”, – розповів актор.

Зараз він вважає, що його місія – допомогти таким же, як він, адже сам колись ховався від оточення й самого себе.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений користувачем @elliotpage

Нагадаємо, 2 грудня Еллен Пейдж знову зробила камінг-аут – вона оголосила, що є трансгендерним чоловіком і попросила використовувати стосовно себе чоловічі займенники.

“Вітаю,  друзі, я хочу поділитися з вами, що я – трансперсона, мої займенники – він/вони, а мене звати Елліот. Я щасливий, що пишу це. Щасливий бути тут. Опинитися в цьому моменті в моєму житті”, – зазначив тоді Пейдж.

Елліот Пейдж (уроджена Еллен Пейдж) стала відомою за ролями у фільмах “Джуно”, Люди Ікс: Остання битва, “Початок”, “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього”.

  • У січні стало відомо, що трансгендерний актор Елліот Пейдж розлучається зі своєю дружиною Еммою Портнер після трьох років шлюбу.
Теги: камінг-аут, Елліот Пейдж

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook