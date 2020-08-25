Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что права на проект приобрела продюсерская компания Project X Entertainment, которая на данный момент занимается разработкой хоррора “Крик 5”.

Дата релиза, как и актерский состав, пока не разглашаются.

По данным издания, перезапуск “Чокнутого профессора” является хорошей идеей, так как на фоне эпидемии коронавируса зрители больше хотят комедий, чем триллеров.

Напомним, оригинальная версия “Чокнутого профессора” вышла в 1963 году, тогда как одноименный фильм с Эдди Мерфи в главных ролях тоже является ремейком. По сюжету, очень толстый и смешной профессор работает над средством для похудения. Получив нужный состав, он испытывает его на себе и превращается в популярного актера Эдди Мерфи. Интересно, что Эдди Мерфи сыграл в фильме семь ролей.