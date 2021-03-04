Американский телеканал Fox продолжил самый продолжительный в истории телевидения сериал "Симпсоны" на 33 и 34 сезона.

Об этом сообщает издание Deadline.

Таким образом, проект будет выходить на канале как минимум до 2023 года, а общее число эпизодов составит 757 серий.

Исполнительный продюсер Джеймс Л. Брукс пошутил, что не зря когда-то принял решение не загибать пальцы, считая количество сезонов.

Создатель и исполнительный продюсер “Симпсонов” Мэтт Грюнинг добавил, что зрителей ожидает много “сюрпризов”.

“Мы очень рады, что “Симпсонов” снова продлили. Планируем большие сюрпризы. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33 раз отметит свой десятый день рождения”, – сказал он.

При этом 32-ой сезон “Симпсонов” имеет самые высокие рейтинги для сериала за последние пять лет: в среднем каждый эпизод смотрят 7 миллионов зрителей на всех платформах.

Генеральный директор FOX Entertainment Чарли Коллиер заявил, что с удовольствием дает добро на 33 и 34 сезоны.

“Глубокое уважение и поздравления Мэтту, Джиму, Алу и многим другим замечательным коллегам, которые усердно трудятся над сериалом. Как говорится, «практика приводит к совершенству»”, – сказал он.

Самый продолжительный в истории телевидения сериал “Симпсоны” ворвался в массовую культуру в 1990 году и остался одной из самых революционных и инновационных развлекательных франшиз, известных во всем мире. В настоящее время, к 32-му сезону, “Симпсоны” получили 34 премии “Эмми” (в том числе 11-ю в 2019 году за выдающуюся анимационную программу), 34 награды “Энни” и 13 премий Гильдии писателей Америки.

Это был первый мультсериал, получивший премию Пибоди. Также в 2012 году он был номинирован на премию “Оскар” за короткометражку The Longest Daycare. Сериал также породил хитовый фильм и аттракцион Universal Studios, а в 2000 году был удостоен звезды на Голливудской аллее славы.