Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Отмечается, что венгерское правительство продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года, поэтому организаторы приняли решение о переносе.

“Фестиваль Sziget всегда был уникальным благодаря атмосфере, которую создаете именно вы, и мы очень огорчены тем, что не сможем увидеться на Острове Свободы этим летом. Разделить с вами незабываемую неделю — это то, что дает нам силы в течение всего года, и несмотря на то, что вся наша команда усердно работала над подготовкой к фестивалю, приключение на Остров Свободы придется отложить до 2021 года. Несмотря на это, мы считаем, что это решение наилучшим образом скажется на безопасности всех вас и всех, кто работает на нашем фестивале”, – объяснили в пресс-службе Sziget.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sziget Festival (@szigetofficial) 30 Апр 2020 в 7:00 PDT