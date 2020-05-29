Организационный комитет десятой Бухарестской биеннале объявил, что мероприятие в 2022 году будет курировать искусственный интеллект Джарвис, названный в честь виртуального ассистента из франшизы "Железный человек".

Об этом сообщает The Art Newspaper.

Программу нейросети на данный момент разрабатывает студия Spinnwerk.

Основатель Spinnwerk Разван Ион отметил, что Джарвис будет использовать данные, которые были собраны в университетах, галереях и арт-центрах, чтобы научиться понимать ценность определенного предмета искусства.

“В конце процесса Джарвис на основе своих знаний выберет нескольких участников / художников / создателей для биеннале”, — добавил Ион.

Биеннале будет проходить виртуально в галерее Spinnwerk VR (которая должна открыться в октябре) и будет доступна по всему миру.

Кроме того, в Бухаресте и Вене появятся киоски виртуальной реальности, где люди, у которых дома нет виртуальной гарнитуры, смогут посмотреть биеннале.