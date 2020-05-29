Об этом сообщает The Art Newspaper.

Программу нейросети на данный момент разрабатывает студия Spinnwerk.

Основатель Spinnwerk Разван Ион отметил, что Джарвис будет использовать данные, которые были собраны в университетах, галереях и арт-центрах, чтобы научиться понимать ценность определенного предмета искусства.

“В конце процесса Джарвис на основе своих знаний выберет нескольких участников / художников / создателей для биеннале”, — добавил Ион.

Биеннале будет проходить виртуально в галерее Spinnwerk VR (которая должна открыться в октябре) и будет доступна по всему миру.

Кроме того, в Бухаресте и Вене появятся киоски виртуальной реальности, где люди, у которых дома нет виртуальной гарнитуры, смогут посмотреть биеннале.