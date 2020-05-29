Об этом сообщает The Art Newspaper.
Программу нейросети на данный момент разрабатывает студия Spinnwerk.
Основатель Spinnwerk Разван Ион отметил, что Джарвис будет использовать данные, которые были собраны в университетах, галереях и арт-центрах, чтобы научиться понимать ценность определенного предмета искусства.
“В конце процесса Джарвис на основе своих знаний выберет нескольких участников / художников / создателей для биеннале”, — добавил Ион.
Биеннале будет проходить виртуально в галерее Spinnwerk VR (которая должна открыться в октябре) и будет доступна по всему миру.
Кроме того, в Бухаресте и Вене появятся киоски виртуальной реальности, где люди, у которых дома нет виртуальной гарнитуры, смогут посмотреть биеннале.
- В интернете появился проект-пародия на Humans of New York, который был посвящен жителям города и их жизни. Вместо реальных историй людей был создан алгоритм, который сочиняет связные истории и генерирует персонажей.