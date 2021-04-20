Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Doyle.
Куртку з широким загостреним коміром і загостреною деталлю на манжеті виставив на продаж актор Г’ю Джекман.
Ймовірна ціна лота становить 2-3 тисячі доларів.
За даними Deadline, крім куртки Росомахи на аукціоні в підтримку Акторського фонду було виставлено багато пам’ятних речей з фільмів.
Серед них – банджо, підписане Стівом Мартіном, колекція підписаних книг від Джулі Ендрюс, пара окулярів Елтона Джона, лімітована копія сценарію “Абатства Даунтон” в шкіряній палітурці, підписана режисером, сценаристом, продюсером і акторами, чоботи, джинси і футболка від Брюса Спрінгстіна та інше.
- Актор Х’ю Джекман виклав відео, на якому він озвучує свого персонажа в одній зі сцен у фільмі “Логан”. У цьому епізоді Росомаха біжить на допомогу дітям-мутантів, які намагаються сховатися від найманців, які на них полювали.