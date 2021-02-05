Об этом сообщает издание Folkspaper.
Отмечается, что на церемонии помолвки присутствовали друзья и родные пары.
В 2021 году пара решила, что им нужен ребенок. Очевидно, кукла не смогла родить, потому Се купил “младенца” в игрушечном магазине. Теперь супруги растят первенца вместе.
Мужчина признался, что за все время отношений с Моти он не решился заняться сексом с ней и даже поцеловать. Се рассказал, что таким образом может испортить ее внешний вид и сделать любимой больно. Но детей ему очень хотелось.
Теперь Се, Моти и их “младенец” живут втроем. С именем “новорожденного” супруги пока не определились.
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