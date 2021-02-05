36-летний Се Тянжун однажды решил, что ему комфортнее "встречаться" с секс-куклой, чем с реальной женщиной. Поэтому он познакомил свою избранницу Моти с родителями, а через год женился на ней. Теперь мужчина сообщил, что в их семье пополнение.

Об этом сообщает издание Folkspaper.

Отмечается, что на церемонии помолвки присутствовали друзья и родные пары.

В 2021 году пара решила, что им нужен ребенок. Очевидно, кукла не смогла родить, потому Се купил “младенца” в игрушечном магазине. Теперь супруги растят первенца вместе.

Мужчина признался, что за все время отношений с Моти он не решился заняться сексом с ней и даже поцеловать. Се рассказал, что таким образом может испортить ее внешний вид и сделать любимой больно. Но детей ему очень хотелось.

Теперь Се, Моти и их “младенец” живут втроем. С именем “новорожденного” супруги пока не определились.