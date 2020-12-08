Об этом знаменитость сообщила на своей Instagram-странице.
Так, певица доверилась мастеру голливудской тату-студии Shamrock Social Club. Мадонна решила сделать лаконичную татуировку, которую посвятила своим детям.
На запястье звезды вывели надпись “L R D M S E”. Аббревиатура означает первые буквы имен детей певицы – Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.
“Первая надпись”, – написала Мадонна.
Поклонники засыпали певицу комплиментами и отметили, что эта татуировка имеет глубокий смысл.
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