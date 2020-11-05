Covid-19 Украина

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Лана Дель Рей анонсировала новый альбом «американской классики»

Популярная певица Лана Дель Рей анонсировала новый альбом "американских стандартов и классики".

Четверг, 5 ноября 2020, 19:00

Об этом пишет Dazed.

Выход альбома состоится под Рождество, но из-за этого выпуск полноценного нового альбома под названием “Chemtrails Over the Country Club”, который изначально был запланирован на сентябрь 2020 года, будет задержан.

Несмотря на перенос выпуска, Лана Дель Рей недавно выпустила первую песню с него под названием “Let Me Love You Like A Woman”.

Кроме того, на днях певица записала кавер на гимн футбольного клуба “Ливерпуль” You’ll Never Walk Alone, который войдет в предстоящий документальный фильм о команде.

 

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For the new documentary about Liverpool x @liverpoolfc

Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Теги: Лана Дель Рей, альбом, співачка

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