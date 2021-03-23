Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам певицы, альбом выйдет 1 июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Как сообщает издание Vulture, в Stories Дель Рей опубликовала скриншот заголовка материала издания Harper’s Bazaar, в котором ее обвинили в культурной апроприации и недостаточной инклюзивности.

“Просто хочу еще раз поблагодарить за “добрые” статьи и напоминания о том, что моя карьера построена на культурной апроприации и романтизации домашнего насилия. Я продолжу бросать вызов этим мнениям в моем новом альбоме Rock Candy Sweet, который выйдет 1 июня”, – прокомментировала певица статью.