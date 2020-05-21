Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Певица также осудила двойные стандарты в музыкальной индустрии, дискриминирующие женщин и их творчество, отметив что ей надоело, что женщины из индустрии музыки обвиняют ее в восхвалении насилия.

“Теперь, когда Doja Cat, Ариана, Камила, Карди Би, Келани, Ники Минаж и Бейонсе стали номер один за песни о том, как быть сексуальной и не носить одежду, о сексе, изменах и тому подобном, можно мне уже вернуться к песням о самореализации, ощущении себя прекрасной из-за влюбленности, даже если в отношениях не все гладко, или о танцах за деньги, или, о чем угодно еще — и при этом не быть распятой или получать критику за то, что я якобы романтизирую насилие?” – написала Лана.

Кроме того, звезда анонсировала выход двух поэтических сборников. Она добавила, что сейчас ведет переговоры с издательством Simon & Schuster, а детали о выходе книг расскажет позже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey) 21 Май 2020 в 12:26 PDT