Американская певица Лана Дель Рей выпустила новую песню Let Me Love You Like a Woman. Сингл войдет в будущий нового альбома исполнительницы.

Премьера сингла состоялась на YouTube-канале певицы.

Let Me Love You Like a Woman — первый сингл из будущего альбома Ланы Дель Рей Chemtrails Over the Country Club.

Соавтором и продюсером сингла выступил Джек Антонофф. Он также работал над предыдущим альбомом певицы Norman F***king Rockwell.