Об этом сообщает People.

По словам певицы, перед смертью Уайнхаус, в 2011 году, она только переехала в Лондон. А в день, когда стало известно о гибели Эми, Лана получила первую рецензию на свое творчество, а именно на песню “Video Games”.

“Я испытывала чувство радости всего десять секунд. Потом отовсюду, изо всех телевизоров прозвучало, что Эми умерла у себя дома. Я не могла в это поверить, нет. Все за этим наблюдали, как загипнотизированные, но лично я почувствовала, что больше не хочу петь”, – призналась певица.

Однако спустя год после смерти Уайнхаус Дель Рей выпустила альбом “Born to Die”. Он занял 2-е место в Billboard 200 в феврале 2012 года и с тех пор находится в чартах.

Напомним, что Уайнхаус скончалась 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет от алкогольного отравления.