Ролик опубликован на Youtube-каналі певицы.

Гага отметила, этот клип — “поэзия боли”, настоящая история, которая была с ней в прошлом.

Гага поблагодарила режиссера Тарсема Дхандвара Сингха, который работал над созданием клипа.

По словам певицы, режиссер вынашивал идею этого клипа 25 лет, и в конце концов реализовал после того, как поделился идеей с ней и их замыслы совпали.

Пользователи соцсетей увидели в клипе множество ссылок к другим художественным произведениям.

В частности, клип напомнил фильм “Цвет граната” режиссера Сергея Параджанова, который рассказывает о средневековом поэте.

В клипе можно найти не только похожие с фильмом кадры, но и надписи на армянском.

Также нашли и отсылки к игре “Ведьмак” — на шее одного из героев клипа висит медальон школы Вовка.

Это, кстати, заметили и создатели игры.

“Добро пожаловать в нашу семью, ведьмак”, — написали они в комментарии под клипом певицы.

Welcome to the family, witcher 😉 pic.twitter.com/ZWQoa6PzVN

— The Witcher (@witchergame) September 18, 2020