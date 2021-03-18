Американская певица Леди Гага без ума от своего партнера, предпринимателя и инвестора Майкла Полански, с которым она работала в Instagram в феврале 2020 года, и хочет завести детей.

Об этом сообщает портал ET.

“Она говорила своим друзьям, что хочет завершить несколько проектов, а затем остепениться. Гага хочет когда-нибудь иметь детей и видит свое будущее с Майклом”, – говорит источник издания.

В апреле прошлого года Гага сказала журналу InStyle, что она хочет замуж и детей.

“Я скажу, что очень была бы рада иметь детей. Я с нетерпением жду возможности стать мамой. Разве это не чудо, что мы можем такое сделать? Мы можем удержать человека внутри и выносить его, а затем он появляется на свет”, – сказала певица.

В январе 2021 года знакомый пары на условиях анонимности сообщил ET, что Гага очень довольна отношениями с Полански.

“Он отличается от других парней, с которыми она встречалась до этого, потому что он очень милый и любящий, и в нем чувствуется дух олдскульного джентльмена. Она любит мужественных мужчин, которые берут на себя инициативу, и Майкл определенно такой. В их отношениях она чувствует себя принцессой”, – сказал источник.

Тем не менее издание отмечает, что несмотря на любовь молодых людей друг к другу, Гага и Полански еще не обсуждали помолвку или брак.

“Они не думают, что это произойдет в ближайшее время. Гага очень занята своей карьерой и сейчас не строит планы. Ей просто нравится, когда он рядом”, – добавил собеседник издания.