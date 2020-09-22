Видео рекламного ролика уже в Сети.

О создании аромата Voce Viva сообщали еще в июле.

Автор аромата – креативный директор Пьерпаоло Пиччоли в тандеме с Valentino Beauty.

Парфюм Voce Viva от Valentino состоит из сочетания итальянского бергамота, эссенции мандарина, флердоранжа, ноток ванили и аккорда кристального мха.

“Имя Леди Гаги является синонимом свободы, самосознания и чистого сердца. Ее участие в этой кампании поднимает символическую силу проекта на самый высокий уровень. Она — икона поколения. Транслируемое ею послание свободы, страсти к искусству, принятия себя и равенства, полностью соответствует духу Valentino. Я очень горд тем, что она с нами”, — рассказал об аромате креативный директор дома Пьерпаоло Пиччоли.

Режиссер ролика с участием Леди Гаги – Хармони Корин. Съемки проходили в Лос-Анджелесе.

В качестве саундтрека выбран трек певицы – A Sine From Above.